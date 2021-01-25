Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, “Bir ülke kendi koyduğu kurallara, yasalara kendi uymazsa ve bunu da halkın gözü önünde yaparsa, bu ülkede otorite sağlayamayız” dedi.

40 yaşında insanların öldüğüne işaret eden Çeler, gereken özeni göstermeyenler nedeniyle belki bir şehrin, belki tüm ülkenin kapanmayla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Yeterli denetim ve ceza olmadığı sürece işin kontrol altına alınamayacağını söyleyen Çeler, sadece kural konduğunu, denetleyen olmayınca kurallara uyulmadığını ifade etti.

Çeler, “Ne gerekirse yardımcı olmaya hazırız ama sağlam denetim ve sağlam ceza gerekli.. Kaybedecek bir insanımız yoktur” dedi Pandemi döneminde ciddi eşitsizlikler yaşandığını söyleyen Çeler, askerlik görevini yapanlara izin verilmediğini anlattı, izinlerin verilmesi halinde doğru denetimle sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Çeler, vatandaşa da kalabalık mekânlarda bulunmama, gidilen mekanlarda kuralların uyulmaması halinde orayı terk etmeye çağırdı. Yasaların ağırlığını herkesin üzerinde eşit şekilde hissetmesi gerektiğini dile getiren Çeler, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.