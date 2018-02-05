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  3. ÇELER: “BUGÜN LAPTA’DA YARALANAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA İZNİ YOK”
ÇELER: “BUGÜN LAPTA’DA YARALANAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA İZNİ YOK”

ÇELER: “BUGÜN LAPTA’DA YARALANAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA İZNİ YOK”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer: “günah keçisi olduk”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, inşaat sektörünün en önemli sorunlarının başında, bir türlü önlenemeyen “iş  cinayetlerinin” geldiğini belirtti. Sabah saatlerinde Lapta’da yaşanan iş kazası sonrası bakanlık denetim personelinin  polisle birlikte inşaat alanına gittiğini söyleyen Çeler, "Gelen ilk bilgilere göre yaralanan işçinin çalışma izni yok, taşeron firmanın  Taşeronlar Birliği üyeliği yok.  Kazanın yaşandığı inşaattan gelen görüntüler de yeterli iş güvenliği önleminin  alınmadığını gösteriyor. Ayrıntılı tahkikat raporu  yarına kadar elimize ulaşacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çeler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yetkilileri ile görüştü.

İnşaat sektörünün  ekonomiye kattığı değerin tartışılmaz olduğunu belirten Çeler, sabah saatlerinde Lapta’da yaşanan iş kazası sonrası Bakanlık denetim personelinin  polisle birlikte inşaat alanına gittiğini söyledi.

Çeler, "Gelen ilk bilgilere göre yaralanan işçinin çalışma izni yok,  taşeron firmanın   Taşeronlar Birliği üyeliği yok.  Kazanın yaşandığı inşaattan gelen görüntüler de yeterli iş güvenliği önleminin  alınmadığını gösteriyor. Ayrıntılı tahkikat raporu  yarına kadar elimize ulaşacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, yarın saat 13.00’te Bakanlıkta İnşaat Taşeronları Birliği,  Mimar Mühendis Odaları Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, Belediyeler Birliği  ve Müteahhitler Birliği  başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili paydaş örgütlerin  katılımıyla   Acil Kriz Masası oluşturulacağını  söyleyerek, “herkesin elini taşın altına  koyacağını”  belirtti.

Pazar günleri sürdürülen inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak  da  açıklama yapan  Çeler, taraflarla doğru diyalog ve iyi niyetle hareket ederek  sıkıntıların aşılacağını kaydetti.

GÜRCAFER: “GÜNAH KEÇİSİ OLDUK”

Müteahhitler  Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, hiç bir şeyin insan hayatından  daha önemli olamayacağını, ülkedeki sistemsizliğin doğurduğu kötü sonuçlarda  hep kendilerinin günah keçisi olduğunu dile getirdi.

Gürcafer, "Bu sorunu  çözmek  için palyatif önlemler almak yetmez, sistemin kurulması gerekiyor. Biz bu konuda projeler ürettik  ama popülizmin kurbanı olduk. Bu projelerin hayata geçmesi için birlikte çalışmayı umuyoruz" dedi.

Bakan Çeler’in kararlılığının   kendilerinde heyecan yarattığını  söyleyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği ile Çalışma Bakanlığı’nın  birlikte mesai harcayan iki kurum olduğunu anlattı.

Gürcafer, kayıt dışılığın önüne geçilmesi, iş sağlığı ve  güvenliği sisteminin oturtulması,  iş gücü ihtiyacının yerli işgücü tarafından  karşılanması konularında  Bakanlıktan hassasiyet beklediklerini  ve işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını  belirtti.

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