ÇELER, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi (UBP-HP) koalisyon hükümetinin özelde sendikalaşma konusunu tamamen gündemden kaldırmasını eleştirdi.

Konunun gündemden kaldırıldığının bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandığını belirten Çeler, bu durumun 15 aylık dönemde kırılmaya başlanan haksız rekabetin devamına, işçinin emeğinin karşılığının verilmemesine devam edilmesi anlamına geldiğini ileri sürdü.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada,UBP-HP hükümeti döneminde birkaç şikayet dışında, bakanlık tarafından hiçbir denetimin yapılmadığını iddia etti.

Ticaret Odası Yönetim Kurulunun Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik tutumunun da kabul edilemez olduğunu belirten Çeler, ”Oda yönetiminin halk tarafından seçilmiş en üst makam olan Cumhurbaşkanı’na yönelik nezaketsizce yaklaşımı, bazı yönetim kurulu üyeleri dahil, kendi üyeleri ve halkın büyük kesimi tarafından tepki görmesi doğal olmakla birlikte önemli bir de mesaj içermektedir” dedi.

BRT/TAK