TDP Milletvekili Zeki Çeler, “ülkenin içinde bulunduğu kaos” konusunda konuşma yaptı. Çeler, aylardır evine ekmek götüremeyen, borcunu, faturasını ödeyemeyen iş insanı ve emekçiler bulunduğunu, kendilerinden yardım istediğini söyleyerek, hükümetin vizyonu olmadığını, önerilere de kulak tıkadığını savundu.

Yazılı ve sözlü önerilerini sürekli sunduklarını, muhalefet olmanın gereklerini yerine getirdiklerini belirten Çeler, hükümetin bunlardan yararlanamadığını söyledi.

“Uçaklar geliyor, öğrencilerin kalacağı yerler, ulaşımları hazır mı?” diye soran Çeler, buna yönelik bilgi ve şemalarla bilgi verilmesi gerektiğini, bilgi verilmediğinden endişe yaşandığını kaydetti. Adaya giriş sistemi konusunda net bilgi olmadığını, kapanmanın ardından açılma yaşandığını söyleyen Çeler, “Kapandık da ne yaptık, hangi organizasyonla denetim yapılacak, bunlar hazırlandı mı?” siye sordu.

Çeler, ilk kapanmadan da ikinciden de ders çıkarılmadığını iddia etti. Karantina merkezlerine ödenen parayı gündeme taşıyan Çeler, bu paranın esnafa dağıtılmasıyla esnafın bir nebze rahatlama yaşayabileceklerini söyledi.

Hükümete, ufuk ve vizyonunu genişletme ve fikir almaya açık olma çağrısında bulunan Çeler, Türkiye’ye yapılan ziyaretlere değinerek, “toplantı yapmaktan, fikir sunmaktan, pandemi idare etmekten, yol yapmaktan acizsiniz diye diye hepimizi yok edeceksiniz” dedi. Otorite, vizyon, organizasyon, gerektiği yerde ceza kesilmesi ve denetim yapılması, bunların yanında da her kesimden gelecek fikirlere açık olunması gerektiğine işaret eden Çeler, bu yapılmazsa, bu konuları yinelemekten kaçınmayacaklarını söyledi. Çeler, “Lütfen bize kulak verin” dedi.