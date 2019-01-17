ÇELER'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın BRT muhabirine verdiği bilgiye göre, Bakan Çeler dün ateşli olarak hastaneye başvurdu.

Hekimler akut bronşit tanısı ile Bakan Zeki Çeler’i tedavi etmek amacıyla hastaneye yatırdı.Çeler’in tedavisine başlandığını belirten Dizdarlı, “Bakan Çeler’in ateşi bugün düştü. İyiye gidiyor. Ya bu gün ya yarın taburcu olur”dedi.