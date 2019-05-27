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ÇELİK'İN BUGÜN TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

ÇELİK'İN BUGÜN TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

Veli Çelik'in taburcu olması bekleniyor

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde kalp nakli ameliyatı olan Veli Çelik'in bugün taburcu olması bekleniyor.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada,  17 Nisan tarihinde yapılan ameliyatın başarılı olduğu, tedavisi tamamlanan hastanın yarın son kontrolü yapıldıktan sonra  taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi. Kalp nakli ameliyatı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilmişti. 

 

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