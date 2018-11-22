Cem Özer'le ilgili flaş gelişme!
Cem Özer'le ilgili flaş gelişme!
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Film çekimleri sırasında sette kaza geçiren, günlerce yoğun bakımda kalan oyuncu Cem Özer, tedavi gördüğü hastanede yarın saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Rol aldığı filmin çekimi sırasında ayağı kırılarak hastaneye kaldırılan, oksijen tedavisi sırasında sara nöbeti geçirdiği ve şuuru kapandığı belirtilen Cem Özer'den haber var.
59 yaşındaki oyuncu, yarın saat 10.00'da, tedavisinin devam ettiği hastanede düzenlenecek basın toplantısında, sağlık durumuyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.
Etiketler : Film çekimleri, set, kaza, Cem Özer, basın toplantısı
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