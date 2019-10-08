Cem Yılmaz Sami Hamidi'yi uzaylı yaptı!

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmi, 18 Ekim’de vizyona girecek.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un başrolleri üstlendiği filmin sürpriz ismi, uzun süre Yılmaz’ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi oldu.

Özel uzaylı makyajı 8 saatte tamamlandı

Hamidi, serinin “Kaçamak” adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti. Bu rol için önce özel bir teknikle Hamidi’nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı. Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı.

“Kaçamak”, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.