Cem Yılmaz sonunda resti çekti!

Cem Yılmaz, dağım şirketi Mars Group’la yaşanan gerilimle ilgili, sinema salonu işine girebileceğini söyleyip, “Filmlerimi bedava bile gösteririm” restini çekti.

Cem Yılmaz, mart ayında sahneye koyacağı yeni gösterisi öncesinde enerji depolamak için sevgilisi Defne Samyeli’yle Amerika’ya gitti. Komedyen, dağıtım şirketi Mars Group’la mısır ve içecek kampanyaları nedeniyle sinema biletlerinin daha pahalıya satılması yüzünden yaşanan gerginliğe son noktayı koydu. Yılmaz, “Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilir misiniz?” sorusuna “Neden olmasın? Benim için fark etmez, filmlerimi bedava bile gösteririm “ diye cevap verdi. Komedyen, Londra’daki stand-up şovunun biletlerinin karaborsaya düşmesine ise, “Avrupa’da böyle şeyler yaşanıyor. İlgi olması güzel” dedi.