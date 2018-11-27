Cem Yılmaz'dan fiyat sitemi!

Cem Yılmaz-Defne Samyeli çifti, önceki akşam İstinyePark’ta alışveriş yaptıktan sonra yemek yedi

Çıkışta muhabirleri gören komedyen, “75 bin liralık alışveriş yaptılar diye yazarsınız“ sözleriyle sitem etti.

'BÖYLE ŞEYLER SÖYLENMEZ'

Sevgilisi Defne Samyeli’nin elini bir an olsun bırakmayan Cem Yılmaz, muhabirlere “Bana fiyat falan sormayın, ama siz yine yazarsınız. Böyle şeyler söylenmez“ diyerek gözlerden uzaklaştı.