Cem Yılmaz'dan Kenan Doğulu gafı!

Cem Yılmaz, 25. Yıl Özel Ödülünün sahibi olan Kenan Doğulu’yu anons ederken büyük bir gafa imza attı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu’nun ödülünü verirken “Ya Yalın gördün mü” dedi. Bir dönem yakın arkadaş olan Yalın ve Kenan doğulu arasında yıllar önce Beren Saat gerginliği yaşanmıştı.

Yalın, Beren Saat’e aşık olduğunu ve çok hoşlandığını yakın arkadaşı Kenan Doğulu’ya anlatmış, ancak Kenan Doğulu bunu bilerek Beren Saat’le aşk yaşayıp nikah masasına oturmuştu.