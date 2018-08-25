Cem Yılmaz'dan konser açıklaması!

Bodrum Antik Tiyatro'da MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz, "hayranlarının sevgi seline karşılık vermediği, fotoğraf isteklerini geri çevirdiği, soğuk tavırlar sergileyip sevenleriyle arasına etten duvar ördürdüğü ve etrafını saran korumalar tarafından 'Cem abi' diye bağıran çocuğun gözüne ışık tutulduğu" şeklindeki haberlerle gündeme geldi.

Konser alanındaki görevlilerinin insanların etrafında toplanmaması için uğraştığını belirten ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Cem Yılmaz, "Çok tuhaf. Konsere gittik dün, çok güzeldi. Önümüzde konser alanının görevlileri 'Lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın buraya toplanmayın' diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Yarın 'Etten duvar ördürdü, korumaları dehset saçtı' yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar. Velhasıl yine bi nefret ettirme çalışması var gibi....Bence boşa bi uğraş ama siz bilirsiniz." ifadelerini kullandı.