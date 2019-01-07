Cem Yılmaz'dan Şahan Bombası!
Cem Yılmaz'dan Şahan Bombası!
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Cem Yılmaz, son dönemde yapımcılar olarak anlaşamadıkları Mars Group için kendisine destek veren Şahan Gökbakar’ı unutmadı.
Komedyen, önceki gece sevgilisi Defne Samyeli’yle yemek yediği mekandan çıkarken, uzun süredir küs olduğu Gökbakar için, “Şahan Bey’e teşekkür ederim” dedi.
Etiketler : Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar
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