Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Cem Yılmaz'dan Şahan Bombası!
Cem Yılmaz'dan Şahan Bombası!

Cem Yılmaz'dan Şahan Bombası!

Cem Yılmaz'dan Şahan Bombası!

A+A-

Cem Yılmaz, son dönemde yapımcılar olarak anlaşamadıkları Mars Group için kendisine destek veren Şahan Gökbakar’ı unutmadı.

Komedyen, önceki gece sevgilisi Defne Samyeli’yle yemek yediği mekandan çıkarken, uzun süredir küs olduğu Gökbakar için, “Şahan Bey’e teşekkür ederim” dedi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.