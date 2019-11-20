‘Cem’den özür dileyecekler Karakomik...'

Cem Davran, kaptanı canlandırdığı ‘Karakomik Filmler’in gişede başarısız olmasıyla ilgili konuştu.

Cem Davran, ‘Karakomik Filmler’in gişede başarısız olmasıyla ilgili konuştu.Oyuncu, “Bu işi yapanların beklentisi gişe değildi. 5-10 milyon izlenmesi yerine sinema değeri konuşuldu. Cem Yılmaz’ın cesaretini ve sanatsal üretimini kutluyorum. Bir gün insanlar ondan özür dileyecek. Bir süre sonra herkes kült ve efsane işlerden biri olarak hatırlayacak” açıklamasını yaptı.