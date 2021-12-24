Cemre Kemer: Gülçin'e Instagram’dan mı başsağlığı dileseydik

Dağılan Hepsi grubundan Gülçin Ergül kısa süre önce geçirdiği trafik kazasında sevgilisini kaybetmiş ve grubun diğer üyeleri sosyal medyada paylaşım yapmadıkları için vefasızlıkla suçlanmıştı. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Cemre Kemer, eleştirilere yanıt verdi.

“Siz bir yakınınızı kaybedince Instagram’dan mı başsağlığı dilersiniz? Öyle yapsak bu sefer ‘Sosyal medyadan taziye mi olur?’ diyeceklerdi. Alıştım artık bu durumlara” diyen Kemer, Ergül’le görüştüğünü söyledi: “Ufak tefek kırık çıkığı vardı. Ama fiziksel kısmı önemli değil. Önemli olan şu an kalp. Konuştuk, yanında olduğumuzu belirttik.”

Cemre Kemer, “Hepsi olarak moral ziyaretine gidecek misiniz?” sorusuna “Bunun için erken. O da bu modda değil. Gideriz, ne istiyorsa yaparız” yanıtını verdi.

Kazada Gülçin Ergül'ün evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçıhayatını kaybetti.

Hürriyet