Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkeyi ayağa kaldırdı! Yetkililere büyük tepki yağıyor

Rusya'da cenaze işlemleri gerçekleştiren bir şirketin bikinili kadınları oynattığı reklam filminin paylaşım metninde, "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömü işlemlerine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten elemanlara sahibiz" ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu. Şirket yetkilileri, reklamın etik olmadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Rusya'da cenaze işlemlerini gerçekleştiren ve tabut temin eden bir şirketin hazırlattığı reklam, içeriği nedeniyle tartışmalara neden oldu. Instagram ve TikTok üzerinden yayınlanan reklamda, tabut üzerinde yatan bikinili bir kadına yer verildi.

"EMİN ELLERDESİNİZ"

Şirket tarafından hazırlanan reklam filminin paylaşım metninde ise, "Ölü evraklarının hazırlanmasından, gömülme işlemine kadar cenaze organizasyonunu en iyi şekilde yöneten tecrübeli elemanlarımız var" denildi.

BÜYÜK TEPKİ YAĞIYOR

Bu reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından, kullanılan reklam tekniği nedeniyle şirkete eleştiri yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yapılan reklamın etik olmadığını ve acilen kaldırılması gerektiğini savundu.

"İNSANLARI ÖLMEYE Mİ DAVET EDİYORSUNUZ?"

Sosyal medya kullanıcıları, şirketin yanlış bir reklam politikası izlediğini belirterek, "İnsanları ölmeye mi davet ediyorsunuz? Ne kadar saçma bir reklam" gibi yorumlarda bulundu. Şirketten ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşte reklam filminden bazı kareler:

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