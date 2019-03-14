Cenazede pes dedirten anlar!

Eşine son görev için gözyaşları içinde hazır bulunan Akbağ'ı dostları teselli etti. Cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için korkuluklara tırmanan vatandaşlar ise pes dedirtti.

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Zafer Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz,Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.

Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ’ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR

Bu arada, Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından Çika'nın cenazesi defnedilmek üzere Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü.