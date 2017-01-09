CENEVRE’DEKİ KIBRIS ZİRVESİ BAŞLADI

İsviçre’nin Cenevre kentindeki Kıbrıs zirvesi bugün, KKTC saatiyle 11.00’de başladı.

BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleşen ilk toplantıya önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ekibi ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibi geldi. Liderleri kapıdaBMCenevre Ofisi DirektörüMichael Möller, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar karşıladı.

Müzakerelere “Mülkiyet”le başlayacak olan liderler bugün ayrıca “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı ele alacak ve “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir “beyin fırtınası” toplantısı yapacak.

Görüşmeyi çok kalabalık bir basın grubu izliyor.

Kıbrıs müzakereleri, kasımdan bu yana üçüncü kez İsviçre’ye taşınıyor.

Mayıs 2015’ten bu yana müzakerelere devam eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kasım 2016’da Cenevre yakınlarındaki Mont Pelerin kasabasında 2 turlu Kıbrıs zirvesi gerçekleştirdi.