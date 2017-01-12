CENEVRE'DEKİ KONFERANSIN YARIN DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

KONFERANS, ÖĞLE ARASININ ARDINDAN YEREL SAATLE 18.30’DA YENİDEN BAŞLADI

KONFERANSIN YARIN DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

TARAFLARIN ÇALIŞMA GRUPLARI MÜZAKERELERİ SÜRDÜRÜYOR

Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alındığı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansa yerel saatle 18.30’da (KKTC saatiyle 20.30'da) yeniden başlandı.

Cenevre’de 3 gün süren müzakerelerin ardından bugün başlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı ve müzakerelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

BAŞBAKANLARIN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Diplomatik kaynaklara göre, konferansın yarınki bölümüne Türkiye Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras ve İngiltere’nin Başbakanı Theresa May’in de katılması öngörülüyor. Garantörler, konferansın ilk gününde dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.

Bu arada liderler, garantörlerle birlikte Uluslararası Kıbrıs Konferansı’na devam ederken, tarafların çalışma grupları müzakereleri sürdürdü.

GUTERRES İLK DEFA LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

BM Cenevre Ofisi’nde sabah başlayan konferansta, görevine yeni atanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ilk kez biraraya geldi.

Guterre, kapıda karşılayıp, bir süre baş başa görüştüğü liderlerle birlikte konferansın yapılacağın salona geçti.

Konferansın sabahki bölümünde liderlerin yanısıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson birer konuşma yaptı.

Uluslararası Kıbrıs konferansına, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası finans kuruluşlarının bir araya geldiği resepsiyona geçilmesiyle ara verildi.

Liderler ve konferansa katılanlar, resepsiyonun ardından, çalışma yemeğine geçti. Çalışma yemeğin,n tamamlanmasında sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yerel saatle saat 14.45’te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis de hazır bulundu.

Guterres’in basın toplantısının ardından liderler BM Cenevre Ofisi’nden ayrıldı.