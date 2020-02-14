CENGİZ RATİP BUGÜN ANILACAK

Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde bugün saat 11.00’de düzenlenecek törenle anılacak.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis’te adının verildiği kütüphanede yapılacak anma programına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Ratip’in ailesi ve sevenleri katılacak.