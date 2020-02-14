Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CENGİZ RATİP BUGÜN ANILACAK
CENGİZ RATİP BUGÜN ANILACAK

CENGİZ RATİP BUGÜN ANILACAK

Cengiz Ratip bugün anılıyor.

A+A-

Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde bugün saat 11.00’de düzenlenecek törenle anılacak.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis’te adının verildiği kütüphanede yapılacak anma programına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Ratip’in ailesi ve sevenleri katılacak.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.