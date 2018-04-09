CENGİZ TOPEL HASTANESİ'NE ANLAMLI BAĞIŞ!

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri, Cengiz Topel Hastanesi’ne katkılarını sürdürüyor. Sivil toplum örgütleri platform öncülüğünde, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Kooperatifi’nin katkılarıyla alınan ve göz muayenesinde kullanılan fokometre cihazı, düzenlenen törenle Cengiz Topel Hastanesi’ne bağışlandı.

Törende konuşan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, hastaneye 14 bin TL değerinde fokometre cihazı bağışında bulunduklarını kaydederek, hastaneye katkı koymaya ve sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekibzade ise Cengiz Topel Hastanesi’nin bölgenin olmazsa olmazı olduğuna işaret ederek, hastanenin çeşitli dönemlerde kapatılma girişimleriyle karşılaştığını ve bölge örgütleri olarak yıllarca mücadele ettiklerini, hastanenin geliştirilmesinin takipçisi olacaklarını anlattı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da yapılan bağışın bir dayanışma örneği olduğunu kaydederek, bölge örgütlerinin sadece eleştiri, öneri anlamında değil katkı anlamında da çalışmalar yaptığına dikkati çekti.

LAÜ Genel Sekreteri Mehmet Yalçın da LAÜ olarak bulundukları bölgede sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurumlara destek verdiklerine işaret ederek, hastanenin daha da gelişmesini diledi.

Lefke Kooperatifi Müdürü Enver Bıldır, Lefke Kadınlar Konseyi Temsilcisi Nevin Fenman ve Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı da söz alarak, hastaneye yapılan bağışın hayırlı olmasını dilediler.

Konuşmaların ardından fokometre cihazı, hastane adına Cengiz Topel Hastanesi Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Dr. Derviş Alp Gazitepe’ye takdim edildi.

Dr. Gazitepe, yapılan bağışa katkı koyan herkese teşekkür etti.

Havadis