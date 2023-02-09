Cengiz Uzun: Enkazın son bölümünün kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Adıyaman’da İsias Otel’de arama kurtama çalışmalarının ara vermeden sürdüğüne vurgu yaptı.

BRT Sabah Haber’e telefon bağlantısıyla katılarak son gelişmeleri değerlendiren Cengiz Uzun, enkazın son bölümünün temizlenmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Cengiz Uzun, “Burada yoğun bir şekilde çalışıyoruz . Bütün ekipler gece ara vermeden 24 saat çalıştı. 4 tane kepçe ile çalıştı. Çalışmalar devam ediyor, ancak şartlar kötü, çok kötü bir moloz yığını. Göçük olur arada kolon olur, malesef üzülerek söylüyoruz ki arada dik duran hiçbir şey yok mesafe. Boşluk hiç yok” ifadelerini kullandı.

“Umudu taşımak istiyoruz, bekliyoruz” şeklinde konuşan Cengiz Uzun, hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenlerinin özel soğutucu konteynerde korunduğunu da belirterek, enkazda olduğu düşünülen yaklaşık 98 kişiye ulaşana kadar kaydetti.

BRT