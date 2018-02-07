CENGİZKÖY'DE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke- Güzelyurt anayolu üzerinde Cengizköy yakınlarında dün saat 20.10 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaraladı.

Burak Köz sürdüğü PK 072 plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru giderken, Cengiz Topel Hastanesi’ne dönen yol kavşağına geldiği sıralarda önünde ayni istikamete doğru giderken aracı ile sağa dönüş yapan İlker Ayderk’in sürdüğü GD 897 plakalı van aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile GD 897 plakalı van araç yan yattı. Anayol içerisinde sürüklenen van araç yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Kaza sonucu PK 072 plakalı araç sürücüsü Burak Köz Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırılırken GD 897 plakalı araç sürücüsü İlker Ayderk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serkan Uymaz Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Havadis