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CEP TELEFONLARI ARTIK ADANIN HER YERİNDE KULLANILABİLECEK

CEP TELEFONLARI ARTIK ADANIN HER YERİNDE KULLANILABİLECEK

Adanın iki tarafında GSM telefon kullanımı resmen başladı

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Adanın iki tarafında GSM telefon kullanımı resmen başladı.

bugün iki liderin saat 12.45’te gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile uygulamaya geçildi.

BM’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayelerinde ilk görüşmeyi gerçekleştirdiler.

Telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede bir araya gelmeleri konusunda da anlaştıkları belirtildi.

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