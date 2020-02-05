CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI!

29.01.2020 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de İ.D.(E-24), bir şahıs tarafından kendisine kullanması için emaneten verilen cep telefonunu geri vermeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup: soruşturma devam etmektedir.