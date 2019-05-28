CEPHANE GİBİ EV!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE, ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

25 Mayıs’ta Esentepe’de H.K.(E-33) ve Y.E.Y.’nin (E-37) kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 3 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahçe içerisinde gömülü vaziyette bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.



