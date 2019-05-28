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CEPHANE GİBİ EV!

CEPHANE GİBİ EV!

Patlayıcı madde, ateşli silah ve uyuşturucu!

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE, ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

25 Mayıs’ta  Esentepe’de H.K.(E-33) ve Y.E.Y.’nin (E-37) kaldıkları  ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 3 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahçe içerisinde gömülü vaziyette bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.    

 

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