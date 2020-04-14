Çernobil’den dehşet verici haber

Ukrayna'nın kuzeyinde 4 Nisan'dan bu yana devam orman yangınlarının terk edilmiş Çernobil'deki nükleer santrala çok yaklaştığı bildirildi. Greenpeace'in Rusya ofisi, yangınların yetkililer tarafından açıklanandan çok daha büyük olduğunu belirtirken, ikinci yangının santrala sadece bir kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu.

Sovyetler Birliği’nde 26 Nisan 1986 günü tarihin en büyük nükleer facialarından birine sahne olan Pripyat kentinde tehlike çanları çalıyor.

4 Nisan’da bir kişinin yasak bölge yakınlarındaki kuru otları ateşe vermesi sonucu başlatığı belirtilen orman yangınları sürüyor. Geçen 10 gün içerisinde yangınların, terk edilmiş nükleer santrale çok yaklaştığı belirtiliyor.

Özel donanımlı 300’ü aşkın itfaiye erinin bölgede çalışmalar yürüttüğü öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarında altı helikopter ve uçak kullanılıyor.

BÖLGEDE İKİ YANGIN VAR

Tur operatörü Yaraslo Emelianenko, yangınlardan birinin Çernobil Nükleer Santralı’nın bulunduğu terk edilmiş Pripyat kentine ulaştığını ifade etti. Emalianenko, santralın en tehlikeli atıklarının saklandığı bölgeye 2 kilometre mesafeye ulaştığını ifade etti.

Greenpeace de yangının yetkililerin açıkladığından çok daha büyük olduğunu öne sürdü. Reuters’ın aktardığına göre; Greenpeace’ın Rusya birimi, en büyük yangının 34 bin hektar alanda etkili olduğunu, eski santrala 1 kilometre mesafeye kadar ilerleyen ikinci yangının ise 12 bin hektarlık alana yayıldığını duyurdu.

2018 yılında Pripyat şehrini 70 binden fazla turist ziyaret etmişti. Çernobil dizisinin sükse yapması nedeniyle bu sayının geçen yıl çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.