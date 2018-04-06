CESEDİ BULUNDU!

KKTC’ye geçtiği 28 Mart’tan bu yana kayıp olan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cansız bedeni Arapköy’ün karşısındaki ormanlık alanda bulundu

Bahadır AYNA

Girne’de dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Arapköy’ün karşısındaki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis olduğu kesinleşti. Polis Bostancı Sınır Kapısı’ndan 28 Mart tarihinde KKTC’ye geçen ve günlerdir kendisinden haber alınamayan Apostolidis’in cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan Apostolidis’in ailesi dün akşam saatlerinde kuzeye geçerek cesedi teşhis etti.

Cesedi vatandaş buldu

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cansız bedenini bir vatandaşın bulduğu öğrenildi. Anayoldan yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan cesedin koku üzerine bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildiği ifade edildi.

Polis aramaları sonuç vermedi

Solomos Apostolidis’in bulunması için Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekip günlerdir arama çalışmaları yapıyordu. Polis birçok ipucuna ulaştı ancak cesede ulaşamamıştı.

Uzun süre incelediler

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cesedinin bulunmasının üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri bölgede lastik izlerine ulaştı.

Darp izlerine rastlandı

Polisin yaptığı incelemeler sonucu Solomos Apostolidis’in cesedinin birçok yerlerinde darp izine rastlandığı öğrenildi. Apostolidis’in vücudunun çürümeye başlamasına rağmen darp izlerinin belirgin olduğu belirtildi.

Ailesi teşhis etti

Apostolidis’in ailesi dün akşam saat 23.30 sırlarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek cesedi teşhis etti. Teşhisin ardından Apostolidis’in otopsisinin yapıldığı öğrenildi.

Cinayet şüphesi

Öğrenilen bilgiye göre polis Solomos Apostolidis’in cinayete kurban gittiği olasılığı üzerinde duruyor. Apostolidis’le birlikte Kuzey Kıbrıs’ta görülen ve kaybolduğu gün ülkeden ayrılan, isminin baş harflerinin E.Ş. isimli olduğu tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye’ye gitti

28 Mart Çarşamba günü Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye’ye giden E.Ş.’nin, Türkiye’de tutuklanarak sorgulanabilmesi için gerekli yazışmaların gerçekleştirildiği ve Türkiye polisinin harekete geçerek her yerde E.Ş.’yi aradığı da öğrenildi.

Havadis