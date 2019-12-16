CESETİN NAZIM TEKMAN'A AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ!

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmaları sırasında bugün saat 09.00 sıralarında, İpsoro mevkiinde arzide bulunun erkek cesedin Nazım Tekman’a ait olduğu açıklandı. Tekman’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Polis otopsinin devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.