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Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü

Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü

Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü

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Yapımı :2016 - Ukrayna

Tür :Animasyon ,  Komedi ,  Macera

Süre:85 Dak.

Yönetmen :Manuk Depoyan,  Viktor Andrienko

Oyuncular : -

Seslendirenler :Fatih Özkul ,  Ezel Kalkan ,  Mazlum Kiper ,  Sinan Divrik ,  Oğuz Toydemir

Senaryo : -

Yapımcı : -Diğer Adı :

Mykyta kozhumyaka, Nicky Tanner and the Fire Flower

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Film Özeti

Ünlü bir ejderha avcısı olan babasının izinden giderek ejderhalar avlamak, küçük Nicky'nin en büyük hayalidir. Ancak babasının henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılarına rağmen Nicky, dünyaya geri gelmek isteyen ejderhayı durdurmak isteyen babasının peşine takılır ve yanlışlıkla Büyülü Kapı'dan geçerek yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte Sihirli Küre'ye gider. Bu fantastik ortamda Nicky, büyülü ateş tomurcuğunun bularak ejderhayı durdurmak ve kahraman olabilmek için büyük bir fırsat elde etmiştir. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır.

 

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