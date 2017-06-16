Cesur ve Güzel'de şoke eden ayrılık!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Cesur ve Güzel'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte diziye veda eden o ünlü oyuncu...

Final yapmaya hazırlanan Cesur ve Güzel'de Tilbe Saran, Okday Korunan ve Nihan Büyükağaç'tan sonra bir isim daha diziye veda etti.

Star TV'nin 22 Haziran'da final yapmaya hazırlanan dizisi Cesur ve Güzel'de Sühan'ın (Tuba Büyüküstü) ağabeyi Korhan Korludağ karakterini canlandıran Erkan Avcı diziye veda etti.

Korhan'ın, Rıza (Yiğit Özşener) tarafından vurularak öldürülmesi dizinin mutlu sonla bitip bitmeyeceğini yönündeki merakı arttırdı.

Cesur ve Güzel'de daha önce Fügen karakterini canlandıran Tilbe Saran, Salih'e hayat veren Okday Korunan ve Adalet'i oynayan Nihan Büyükağaç diziye veda etmişti.