Cesur ve Güzel’e şok!

'Cesur ve Güzel' setinde hırsızlık şoku! Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı dizinin çekimlerinde sahte 100 bin dolar çalındı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstün'ün paylaştığı "Cesur ve Güzel" setinde geçtiğimiz günlerde filmlere konu olacak bir olaya sahne oldu. Tuzla'da kurulan platoya gece hırsız girdi. Dizide senaryo gereği kurulan bankaya giren hırsız kasayı patlatarak 100 bin dolar sahte paralarının çalındığı iddia edildi.

Sete bir günlük ara

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sete bir gün ara verildi. Hırsızın çaldığı sahte paraların tekrardan tedarik edilmesinden sonra çekimlere kaldığı yerden devam edildi.