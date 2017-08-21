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Cesur ve Güzel'in Tahsin Korludağ'ı Tamer Levent, Genç Kadınla Öpüşürken Yakalandı

Cesur ve Güzel'in Tahsin Korludağ'ı Tamer Levent, Genç Kadınla Öpüşürken Yakalandı

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Cesur ve Güzel' dizisinde Tahsin Korludağ karakterini canlandıran Tamer Levent, genç bir kadınla öpüşürken yakalandı.

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Star TV'de final yapan Cesur ve Güzel dizisinin Tahsin Korludağ karakterini canlandıran 66 yaşındaki oyuncu  Tamer Levent, genç bir kadınla öpüşürken yakalandı.

PATLAYAN FLAŞLARLA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Evli ve iki çocuk babası olan Levent, genç kızı dudaklarından öptüğü sırada patlayan flaşlarla şaşkına döndü.

KIVANÇ'IN BELALISIYSDI

Tamer Levent,  Kıvanç Tatlıtuğ ve  Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Cesur ve Güzel' dizisinde herkes tarafından nefret edilen kötü bir karaktere hayat veriyordu.

İkili böyle görüntülendi;

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