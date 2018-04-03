ÇETİN ÖZTOPRAK EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

İkamet ettiği evde yatağında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların "intihar" olduğunu KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na iletti.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldıklarını ve yakinen takip ettiklerini ifade etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok yönlü soruşturmasını sürdürdüğünü dile getiren Başkonsolos Fahri Yönlüer “Çok üzgünüz. İlk bulgular kendi kendisini tabanca ile vurduğu yönünde. Ancak polis araştırmasını sürdürüyor" dedi.

Yenidüzen