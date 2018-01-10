ÇETİN SADELİ BAŞKANLARI GEÇTİ!
Sadeli parti kuruyor!
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Seçimlerin en renkli adayı Çetin Sadeli meclise girmeyi başaramadı ama aldığı oylarla 4 partinin başkanını geride bıraktı. 3 bin 249 oy alan Çetin Sadeli şimdi parti kuracağını söylüyor.
4 parti başkanını geride bırakmayı başaran Çetin Sadeli buna rağmen milletvekili seçilemedi.
Karmalarda, parti başkanlarının ve Çetin Sadeli'nin aldığı oylar şöyle:
1 - Kudret Özersay: 7699
2 - Tufan Erhürman: 6165
3 - Cemal Özyiğit: 4015
4 - Çetin Sadeli: 3249
5 - Serdar Denktaş: 2432
6 - Mehmet Çakıcı: 2283
7 - Hüseyin Özgürgün: 1766
8 - Erhan Arıklı: 1029
Etiketler : Çetin Sadeli, parti
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