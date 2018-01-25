Cevadzade, göğüs dekolteli ebisesiyle dikkat çekti
Cevadzade, göğüs dekolteli ebisesiyle dikkat çekti
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Son dönemde güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Nesrin Cevadzade'nin, göğüs dekolteli elbisesiyle paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.
FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Bizim Hikaye' dizisinde rol alan Nesrin Cevadzade, son dönemde dikkatleri üzerine çekti.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Instagram'dan paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Nesrin Cevadzade, Women's Style dergisine kapak oldu. Cevadzade'nin göğüs dekolteli elbisesiyle paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Etiketler : Nesrin Cevadzade
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