"ÇEVİK KUVVETİ GÖREMEDİK!"

Özyiğit: Partimizin UBP ile hükûmet çalışması yapmayacağını söyledik

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermesiyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını kabul etmeye devam ediyor. Akıncı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti.

Özyiğit, görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bun günler içerisinde 7 Ocak’ta sandığa gittik ve bir karar verdi halkımız ortaya çıkan sonuç 7 partili meclis oldu ve hükümet arayışları da başladı.

TDP olarak Sayın Cumhurbaşkanı’na Hükümet adına partimizin kararını açıkladık. Biz gelinen aşamada UBP ile bir Hükümet kurma çalışması yapmayacağız. Bu arada 4 parti ile bir hükümet kurma çalışması var. Uzlaştık diyemeyiz ama iyi niyetle hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Uzlaştığımız zaman bunu Sayın Cumhurbaşkanı’na da kamuoyuna da ileteceğiz.

Dün gerçekten gördük ki bu ülkede çeşitli eylemler yapıldı, gençlerimiz gitarları ile sokağa çıktığında çevik kuvvet önünde çelikten duvar ördü. Dağ yolunda kaza ile ilgili eylem yapılırken, onların üzerine yürüdü çevik kuvvet.

Dün linç girişimi vardı ama çevik kuvveti görmedik. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine çevik kuvvet devreye girmişti.

Bu ülkede bir güvenlik zafiyeti vardır, bunun giderilmesi lazım. Polis sivilleşmeli, artık topluma güven verecek bir tutum içerisinde olmalı.

Dün yapılanlar da cezasız kalmamalı.

Yapılan yayınla ilgili görüşleri beğenmeye bilirsiniz, demokratik tepki başka bir şeydir, linç girişimi başka bir şeydir. Hukuk reformunun da acil gereklilik olduğunun altını çizmek isterim.