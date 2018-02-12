ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ!
Çocuk parkı otoparka dönüştürülüyor!
A+A-
Güzelyurt ‘ta İskan Dairesi karşısındaki eski bir çocuk parkının oto parka dönüştürülmesi için yapılan çevre düzenlemesi sırasında, çınar ağacının kökleri tahrip edilmesi nedeniyle zarar gördü
Güzelyurt’ta oto park çalışması yapılırken çınar ağacı devrildi. Güzelyurt ‘ta İskan Dairesi karşısındaki eski bir çocuk parkının oto parka dönüştürülmesi için yapılan çevre düzenlemesi sırasında, çınar ağacının kökleri tahrip edilmesi nedeniyle zarar gördü.
Biyologlar Derneği Medya Sekreteri Hasan Sarpten, Güzelyurt Belediyesi tarafından bölgede uzun zamandır atıl duran çocuk parkının, oto park yapılması için karar üretildiği ve tepkilere rağmen bölgede çevre düzenleme çalışmaları başlattığını aktardı. Ekiplerin yaptığı düzenleme çalışmasında, ağacın etrafına dört bir taraftan beton dökülmesi ve yapılan kazılar soncunda kökleri toprak üzerinde kalan çınar ağacının önceki akşam devrildiğini açıkladı.
Yenidüzen
Etiketler : Güzelyurt, çocuk parkı, oto park, çevre düzenlemesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.