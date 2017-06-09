ÇEVRE FELAKETİ!

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yüzyılın çevre felaketi yaşanıyor. Bölgede çöpten, moloza, hurdalardan yolu tutan lağım sularına kadar insan ve çevre sağlığını tehdit eden hemen her türden zarar mevcut.

Duygu ALAN

Uzun yıllar ülke ekonomisinin yükünü çeken Haspolat Sanayi Bölgesi devletten ilgi bekliyor.

İş azlığı nedeniyle kapanan ve çürümeye terk edilen fabrikalara güvercinler yerleşti, onlarca dükkan atıl vaziyette. Bölgede çevre bilinci de tükendi.

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yol kenarları çöplüğe dönüştürüldü. Bazı sokaklarda lağım suları yolu tuttu.

Hurdalıklar başlı başına sorun

Bölgedeki en ciddi çevre sorunu ise hurdalıklar. Yan yana sıralı birçok hurdalığın bulunduğu Haspolat sanayi Bölgesi adeta kansere davetiye çıkarıyor.

Paslı, asbestli hurdalar, hem sanayi işçilerinin sağlını tehdit ediyor hem de çevre sağlığını olumsuz etkiliyor.

Hurdalıkların içerisinde kimyasal maddeler de bulunduğundan bölge yangın riski altında.

Hurdalıkların yarattığı görüntü kirliliği ise tarifsiz.

Haspolat Meslek Lisesi bakımsızlıktan dökülüyor

Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki ilgisizlikten bölgede eğitim faaliyeti gösteren Haspolat Meslek Lisesi de nasibini alıyor.

Haspolat Meslek Lisesi binası bakımsızlıktan dökülüyor.

Okul binasının dış cephesi oldukça kötü durumda, bahçede kuru otlar ve okula ait bazı demirbaşlar atıl vaziyette duruyor.

Okula giriş kapısı açık, bahçeyi çevreleyen tel ise amacına hizmet etmiyor.

Havadis