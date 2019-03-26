ÇEVRE KORUMA DAİRESİ, 477 İŞ YERİNİ DENETLEDİ

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. Daire bir haftalık süre zarfında 477 yeri denetledi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 223, Mağusa-İskele’de 164, Girne’de 24, Güzelyurt-Lefke’de 66 yer denetlenirken, 12 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken 7 kişi veya kuruma ceza kesildi.