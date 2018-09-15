ÇEYREK VE GRAM ALTIN...
Altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gelişmekte olan piyasalarda görülen çalkantılar etkisiyle petrol fiyatlarında görülen gerileme, ABD´nin Kasım ayında İran´a yönelik getireceği yaptırımların piyasayı daraltacağı endişesiyle hareket kazandı. İşte güncel altın fiyatları…
15 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 378,45 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 387,56 lira
GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,43 lira oldu
CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan alınırken 1.580,00 liradan satılıyor.
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