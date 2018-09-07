Ceza ödememek için cinsel ilişkiye...
Şok!
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Rus model Kira Mayer, Moskova’da trafik cezasını ödememek için polislere cinsel ilişki teklif etti.
Instagram’da 148 bin takipçisi bulunan Mayer’i polis gözaltına aldı. Suçlamaları kabul eden Mayer, cinsel ilişki teklifi nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Gözaltındaki Mayer, “Endişelenince kendimi kaybediyorum. Kendimi kontrol etmeyi deneyeceğim” dedi.
Etiketler : Kira Mayer, Moskova, trafik cezası, polis, cinsel ilişki teklifi
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