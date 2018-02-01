CEZA YAĞDI!

Çevre Koruma Dairesi Ocak ayında yaptığı denetimlerde çevreyi kirlettiğini tespit ettiği faaliyetler için toplam 15 ceza kesti.

Çevre Yasası kapsamında Şube Amirlikleri ile bölge birimleri Ocak ayında yaptkları denetimler sonucunda “Ses kirliliği tespit edilen Gazimağusa’da 1, Girne’de 7 Güzelyurt’ta 1 , Lefke’de 1, Katı Atık ve Çevre Kirliliği kapsamında Gazimağusa’da 2, Hava Emisyonu denetimlerinde, Lefkoşa’da 1, Atık Su Kirliliği kapsamında Lefkoşa’da 1; Doğal Hayat kapsamında Lefkoşa’da 1 olmak üzere toplamda 15 adet ceza uygulaması gerçekleştirdi..

Ataoğlu: “Sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için çalışıyoruz"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için projeler üretildiğini ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Eğitim müfredatına çevre konusunun alındığı hatırlatan Bakan Ataoğlu, bunun yanı sıra çevre gönüllüleri ve yerel yönetimlerle her perşembe günü ülkenin değişik noktalarında eş zamanlı olarak çevre temizliği yapıldığını ve bu etkinliklerin geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

Çevrenin korunması ve geliştirilmesinde karşılaştıkları sorunları aktarmakla görevli olan gönüllü sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu,

“Bilgili ve duyarlı Çevre gönüllülerinin ülkenin her köşesinden bu yönetim biçimine dahil olmak istemesi bizleri derecesiz memnun ediyor” dedi.

Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Ataoğlu, amaçlarının ceza kesmek değil Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ve tabiatın korunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yaratılan doğal bir denge olduğunu, hayatımızı sürdürmek için bu dengenin korunması gerektiğinin altını çizen Ataoğlu, “Çevreyi kirletmemek lazım. Çevreyi korumak lazım ki hayatımızı sürdürebilelim" dedi.

Alo 123 Şikayet Hattı…

Alo 123 Çevre Şikayet Hattı’na gelen tüm şikayetlerin titizlikle değerlendirilip takip edildiğini söyleyen Ataoğlu, Alo 123 Çevre Şikayet Hattı aranıp şikayet aktarıldıktan sonra konunun ilgili şube tarafından takip edildiğini ve şikayetçiye bilgi verildiğini söyledi.

