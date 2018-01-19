"CEZAEVİ GÖNDERMEYİN,KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM!"

Cezaevinden çıktıktan 18 gün sonra bir araçtan 11 TL çalarken yakalanan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Mehmet Mavideniz, cezaevi talebiyle çıkarıldığı mahkemede, yargıca yalvardı:

Cezaevinden çıktıktan 18 gün sonra bir araçtan 11 TL çalarken yakalanan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Mehmet Mavideniz, cezaevi talebiyle çıkarıldığı mahkemede, yargıca yalvardı:

Sedef BOŞNAK

Cezaevinden çıktıktan 18 gün sonra bir araçtan 11 TL çalarken yakalanan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Mehmet Mavideniz, cezaevine gönderilmemesi için hakime yalvardı ancak, yine de cezaevinin yolunu tutmaktan kurtulamadı.

Sık sık gırtlağına sakladığı jiletle kendisini yaralamakla tanınan Mehmet Mavideniz, hüküm giydiği cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra, bir araçtan hırsızlık yapmaya çalışırken, aracın polis sahibi tarafından yakalandı.

“Sirkat”, “Mülke tecavüz” ve “Kanunsuz çakı taşıma” suçlarından mahkemeye çıkarılan ve 24 sabıkası içerisinde benzer suçları bulunan Mehmet Mavideniz, işlediği suçlardan yargılanıncaya değin, her ne şart altında olursa olsun 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderili.

Cezaevine gitmemek için polislere direnen Mehmet Mavideniz, huzuruna çıkarıldığı yargıca, cezaevine gitmek istemediğini, gönderilirse kendisini öldüreceğini beyan ederek, af diledi.

Polislerin sıkı güvenlik önlemi altında olan Mehmet Mavideniz, “Kaçırdığım kızın ailesi dövecekti, saklanmak için arabaya girdim. Paralar benimdi. Nişanlım var. İzin verin bir yuva kurayım. Gözünüzü seveyim, beni cezaevine göndermeyin. Kefalete bağlayın ama cezaevine göndermeyin. Bir daha suç işlemeyeceğim, söz” dedi.

Mahkeme salonundan cezaevine götürülmek üzere çıkartılan Mavideniz, polisler tarafından zar zor zapt edildi.

Mehmet Mavideniz, mahkeme binası içerisindeki kapıları tekmeledi, “Kendimi öldürecem” diye bağırdı.

Mavideniz’in suçüstü yakalandıktan sonra rahatsızlandığı gerekçesiyle hastanede yapılan tedavisinin ardından mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Gökhan Asafoğulları huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, meselenin tahkikat memuru olan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Mehmet Keleş’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Keleş, zanlının, 15 Ocak 2018’de saat 21.15’te, Gazimağusa’nın Çanakkale Mahallesi’ndeki polis memuru Veli Künar’ın evinin avlusuna girdiğini ve Künar tarafından tespit edilip tutuklandığını anlattı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada sirkat ettiği 11 TL ile ağız uzunluğu 7, toplam uzunluğu 16,5 santim olan sivri uçlu çakının bulunarak emare alındığını kaydeden tanık polis, kısa süre önce cezaevinden tahliye olan zanlının, suç işlemeye devam ettiğine vurgu yaptıktan sonra, mahkemeden zanlıyı suç işlemesini önlemek amacıyla cezaevine göndermesini talep etti.

Huzurundaki tüm hususları değerlendiren Yargıç Gökan Asafoğulları, konu suçların ciddiyetine dikkat çektikten sonra, “28 Aralık’ta cezaevinden çıkan zanlı, kısa süre sonra huzurumdaki suçları işledi. Bu durum, zanlının suçtan uzak kalmayı başaramadığını gösterir” dedi. Yargıç, zanlıyı, 45 günü geçmeyen bir süre, hükümsüz tutuklu olarak, cezaevine gönderdi.

Kıbrıs