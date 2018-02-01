CEZAEVİ MÜDÜRÜ'NÜN ODASINDA BİZZAT GÖRÜŞME Mİ?

'Cezaevi Müdürü'nü ziyaret' görüntüsü verildiği iddia edilen temasta koğuşlarda bulunan 6 tutuklu müdürün odasına getirilerek görüşmenin sağlandığı savunuldu.

“22 Ocak Olayları” olarak bilinen, başkent Lefkoşa'yı savaş alanına çeviren şiddet olaylarına karışan ve mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen 6 hükümsüz tutuklunun, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlileri tarafından ziyaret edildiği iddia edildi.

Dün gerçekleştiği söylenen ziyarette Cezaevi Müdürü'nün odasına giden elçilik görevlileri Ergül Demirci ve Hakan Pekri’nin orada 6 tutuklu ile görüştürüldüğü öne sürüldü.

'Cezaevi Müdürü'nü ziyaret' görüntüsü verildiği iddia edilen temasta koğuşlarda bulunan 6 tutuklu müdürün odasına getirilerek görüşmenin sağlandığı savunuldu.

Yetkili makamlar bu bilgiyi doğrulamazken, gazeteye bilgi veren bazı güvenlik kaynakları görüşmenin bizzat Cezaevi Müdürü'nün odasında yapıldığını doğruladı.

Söz konusu iddiayı sormak için ulaşılan Cezaevi Müdürü bilgi vermekten kaçındı, iddiaları yalanladı ve “bilginin İçişleri Bakanlığı’ndan alınabileceğini” belirtti.

Yenidüzen