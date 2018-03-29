CEZAEVİNDE İSYAN!

İşyeri kurşunlama suçunda cezaevinde bulunan Erdal Küpe, Ceza İnfaz Yasası’nı protesto için 2 gün önce başlattığı açlık grevine dün akşam farklı suçlardan cezaevinde bulunan 32 mahkum daha destek verdi

İşlediği suçlar nedeniyle 2015 yılından bu yana 3 yıldır cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Erdal Küpeli’nin Ceza İnfaz Yasası’nı protesto için 2 gün önce başlattığı açlık grevine dün akşam bir grup mahkum da destek verdi. Küpeli, dışında farklı koğuşlarda kalan toplam 32 mahkum ve tutuklu dün akşam yemeğini almayı reddederek, Merkezi Cezaevi Yönetimi’ne açlık grevinde olduklarını bildirdi.

İki koğuşta

Merkezi Cezaevi’ndeki F koğuşunda yer alan 14 mahkum dün gece yemeğini almayı reddetti. Cezaevi yönetimine açlık grevine girdiğini bildiren 14 mahkum, Ceza İnfaz Yasası ve Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün değiştirilmesini istedi. F koğuşundaki 14 mahkum ve tutukluyu E tipindeki 18 mahkum izledi. Onlar da aynı gerekçeyle yemek almayı reddetti.

Bakanlık devrede

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’nde yaşanan bu gelişmenin ardından inceleme başlattı. Cezaevi yönetiminden gelişmeler konusunda bilgi alan İçişleri Bakanlığında, Cezaevi Danışma Kurulu’nun Salı günü yaşananları yerinde denetlemek üzere cezaevini ziyaret etmesi kararı aldı.

Avukat aracılığıyla ses verdiler

Bu arada bir grup mahkum bir avukat aracılığıyla Havadis’e ulaşarak, cezaevi koşulları ve İnfaz yasasını protesto amacı v af talebiyle açlık grevi başlatıldığını duyurdu. Havadis’e ulaştırılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler 170 kişilik kapasiteli merkezi cezaevinde hayatını idame ettirmeye çalışan 550 mahkumuz. Yıl 2018 olmasına rağmen 50 kişiye 1 tuvalet ve banyo imkanı olan hijyenden yoksun tüm hastalıkların kol gezdiği bölümlerde kaderine terk edilmiş ve dışlanmış 550 insanız. Parası olmayanın ilaç alamadığı, bulaşıcı hastalık taşıdığı bilindiği halde bölümlere verilen mahkumların olduğu, doktorun haftada 1 belki uğradığı ve benzeri tüm bu olumsuz şartlara rağmen görmezden gelinen bizler, başka ülkelerde daha iyi hayvan barınaklarının var olduğunu bilmekteyiz. Rum kesimi ve Türkiye de sıklıkla kısmi aflar uygulanırken KKTC’de bu konu ile ilgili hiç bir çalışma yapılmamaktadır…

2005 yılında değişen 1/3 olan infaz yasası yerine 5/6 infaz yasası getirilmiştir. Böyle bir infaz yasası dünyanın hiç bir yerinde uygulanmamaktadır. Türkiye’de terör suçluları dahi 3/4 infaz yasasına tabidir. 5/6’lık bu infaz yasasının yanlış olduğunu gören yetkililer Şartlı Tahliye Yasası getirerek sorunu çözme yoluna gitmişlerdir. Fakat zamanla içerideki siyasi iradenin elinde olan Şartlı Tahliye Kurulu amacına hizmet etmek yerine torpil ve rüşvet mekanizmasını devreye sokmuştur.”

Küpelinin ailesi endişeli

Küpeli’nin ailesi Havadis’e ulaştı. Yakınları Erdal Küpelinin önceki gün yemek almayacağını cezaevi yönetimine bildirerek açlık grevi başlattığını duyurdu.

2015 yılında “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “patlayıcı madde tasarrufu” dâhil 7 davadan 3 yıl ağır hapse mahkûm edilen Küpelinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını ileri süre aile, “İlk kez beş ay önce Şartlı Tahliye’ye başvuran Erdal Küpeli, ret cevabı aldı. Ciddi sağlık sorunları var ve hastaneye de götürülmüyor. Dışarıdan ilaç kabul edilmiyor, Cezaevine ilaçlar yeni geldi. Şartlı için dilekçe yap dediler, onu da ret ediyorlar. Dışarıda 3 çocuğu ve eşi ortada kaldı ailemizin yardımı ile yaşıyorlar. Üç yıldır cezaevinde hiçbir olaya karışmadı, daha ağır suç işleyenler çıktı, Erdal’ın sağlık sorunları çok ciddi. Onun için endişe ediyoruz, iki gündür yemek almıyor” dedi.

Havadis