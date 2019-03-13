CEZAEVİNDE YENİ BİR SKANDAL!

Yeni Bakış'ın haberine göre; Merkezi Cezaevi’nde “Tecrit” cezası alan bir kadın mahkumun canına kıymak istediği iddia edildi.

Merkezi Cezaevi’nde “Tecrit” cezası alan bir kadın mahkumun canına kıymak istediği iddia edildi. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgilere göre, T.T adlı kadının son yıllarda farklı suçlarla anıldığı belirtiliyor. T.T’nin dün aldığı “tecrit” cezasının ardından yaşamına son verme girişiminin şans eseri fark edilmesi sonucu önlendiği ifade edildi. Bu girişimin ardından cezaevindeki güvenlik önlemleri ve devletin koruması altında olan mekanda, bir insanın canına kıymaya olanak sağlayan alet ve gerecin oraya nasıl veya kimler tarafından sokulduğu gündeme geldi.