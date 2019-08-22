CEZAEVİ'NDEKİ GREV SONA ERDİ!
Cezaevi’ndeki grev sona erdi
A+A-
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu-Sen Merkezi Cezaevi’nde şok greve gitti.
Personelin angarya çalıştırıldığı gerekçesiyle dün akşam saat 20.00’de başlayan grev bugün saat 09.00’da sona erdi.
Grevle ilgili BRT muhabirine açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözülmesi için hükümete 27 Ağustos’a kadar süre tanıdıklarını, çözüm bulunmaması halinde süresiz grev dahil her türlü hukuksal mücadeleyi vereceklerini açıkladı.
Etiketler : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu-Sen, Merkezi Cezaevi, şok grev
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.