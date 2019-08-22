CEZAEVİ'NDEKİ GREV SONA ERDİ!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu-Sen Merkezi Cezaevi’nde şok greve gitti.

Personelin angarya çalıştırıldığı gerekçesiyle dün akşam saat 20.00’de başlayan grev bugün saat 09.00’da sona erdi.

Grevle ilgili BRT muhabirine açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözülmesi için hükümete 27 Ağustos’a kadar süre tanıdıklarını, çözüm bulunmaması halinde süresiz grev dahil her türlü hukuksal mücadeleyi vereceklerini açıkladı.