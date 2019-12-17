CEZAEVİNDEN ÇIKARMA VAADİYLE KANDIRIP...

SAHTEKARLIKLA PAR TEMİNİ

14.12.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da, H.B.(E-26)’nin, Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan bir şahsı cezaevinden çıkaracağı vaadiyle, söz konusu şahsın eşinden toplam 4,000 TL nakit parayı alıp mukayyitliğe yatırmayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.