CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ!
Gökhan Takımcılar cezaevinden firar etti
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Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gökhan Takımcılar firar etti.
Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in BRT muhabirine yaptığı açıklamada Gökhan Takımcılar bu sabah Merkezi Cezaevi’nde atölyede çalıştığı sırada merdiven yardımı ile cezaevi duvarlarını aşarak firar etti.
Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları başlattıklarını da belirten Bilmem, aramanı gardiyanlar ve polis tarafından yapıldığını açıkladı.
Etiketler : Merkezi Cezaevi, firar, Gökhan Takımcılar
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